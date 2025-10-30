Депутат МГД: сервис "Моспитомец" поможет найти дом большому числу животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервис "Моспитомец" поможет большому числу животных из приютов обрести семью. Об этом Агентству "Москва" рассказал депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

Он добавил, что в сервисе на портале mos.ru есть анкеты с фотографиями и описанием питомцев. Это дает пользователям возможность подобрать животное специально для себя.

"Когда выбор сделан, останется подписать договор – и можно забирать нового друга домой!" – отметил Головченко.

Депутат подчеркнул, что портал mos.ru оказывает москвичам помощь, переводя многие услуги в цифровой формат, что значительно экономит время и силы. По его словам, цифровизация является фундаментом развития столицы.

В сервисе "Моспитомец" можно найти каталог из 4 тысяч анкет животных из приютов. Кроме того, есть возможность выбрать вид питомца, его пол, возраст, размер, длину и окрас шерсти. Также в сервисе есть специальный тест. Если пройти его, система сама подберет подходящие под запросы анкеты.