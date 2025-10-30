Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 16:35

Технологии

Депутат МГД: сервис "Моспитомец" поможет найти дом большому числу животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервис "Моспитомец" поможет большому числу животных из приютов обрести семью. Об этом Агентству "Москва" рассказал депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

Он добавил, что в сервисе на портале mos.ru есть анкеты с фотографиями и описанием питомцев. Это дает пользователям возможность подобрать животное специально для себя.

"Когда выбор сделан, останется подписать договор – и можно забирать нового друга домой!" – отметил Головченко.

Депутат подчеркнул, что портал mos.ru оказывает москвичам помощь, переводя многие услуги в цифровой формат, что значительно экономит время и силы. По его словам, цифровизация является фундаментом развития столицы.

В сервисе "Моспитомец" можно найти каталог из 4 тысяч анкет животных из приютов. Кроме того, есть возможность выбрать вид питомца, его пол, возраст, размер, длину и окрас шерсти. Также в сервисе есть специальный тест. Если пройти его, система сама подберет подходящие под запросы анкеты.

На портале mos.ru появился сервис "Моспитомец" для поиска животных из приютов

Читайте также


животныетехнологиигород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика