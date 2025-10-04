Собянин: столичный производитель разработал сверхмощную ЭЗС для электромобилей

Столичный производитель разработал новую сверхмощную зарядную станцию для электромобилей. О ее преимуществах рассказал Сергей Собянин. Первые такие станции уже установлены на федеральных трассах региона, что позволяет водителям быстро заряжать автомобили во время поездок за город.

Мощность станции составляет 342 киловатта, она поддерживает одновременную зарядку до пяти электромобилей. Благодаря высоковольтной архитектуре устройство способно зарядить большинство моделей электромобилей всего за 10-15 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.