Гости "Ночи искусств" смогут посетить в Москве исторические квесты и научные променады

Ежегодный проект "Ночь искусств" пройдет в Москве с 3 по 4 ноября. В связи с этим многие городские площадки подготовили уникальные программы. Куда отправиться в выходные с семьей – в материале Москвы 24.

От масштабной выставки до мира органики

Фото: пресс-служба ВДНХ

Мероприятия акции "Ночь искусств" в этом году будут посвящены Дню народного единства, защитникам Родины, российским композиторам, поэтам и ученым, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Основная программа запланирована на 3 ноября. Например, в 16:00 в 19:00 в Музее Николая Островского пройдет концерт "Мелодии советского кино". В 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00 в Государственном Дарвиновском музее представят программу "Живая планета", где гости смогут открыть для себя много нового о развитии жизни на Земле. А в научной библиотеке и мемориальном музее "Дом А. Ф. Лосева" в 19:00 посетители смогут услышать выступление флейтистов.

В свою очередь, 4 ноября в культурном центре "ЗИЛ" состоится концерт "Патриоты России", который станет данью памяти подвигам героев Великой Отечественной войны (сбор гостей – в 16:00).

В Музее Москвы в 18:00 можно будет присоединиться к квесту по истории столицы, а в Центре Гиляровского – к лекции "Москва и москвичи" и другие книги В. А. Гиляровского". Также в Московском музее современного искусства в 13:00 гости смогут изучить культурный код русского авангарда.

Отдельная большая программа пройдет на территории ВДНХ. Гостей ждут два тематических мероприятия, которые организованы в Музейном городе и павильоне № 1 "Центральный".

В понедельник, 3 ноября, в "Центральном" состоится бесплатная экскурсия "Столица искусств: образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" в 18:00 и 19:30. Участники увидят трансформацию столицы через века на примере картин из коллекции Государственного Русского музея. Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться. Вход на мероприятие будет бесплатным с 18:00 до 22:00, но кассы прекратят работу в 21:00.

Также 3 ноября запланировано три сеанса экскурсии-квеста "Столица искусств: загадки ВДНХ": в 19:00, 21:00 и 23:00. Участникам предстоит исследовать знаковые фонтаны и павильоны, познакомиться с архивными материалами и открыть для себя новые места. Программа построена в формате соревнования: участники, продемонстрировавшие лучшие знания архитектуры и истории ВДНХ, будут награждены памятными призами. Для посещения требуется предварительная регистрация.

Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева тоже откроет свои двери в "Ночь искусств" 3 ноября. Интерактивные мероприятия пройдут на двух площадках ВДНХ: в павильонах "Цветоводство" (№ 29) и "Геология" (№ 31). Параллельно в павильоне № 31 "Геология" будет проходить научный променад "Живое и неживое". Посетителям предоставят возможность сравнить через оптические приборы структуру живых объектов, а также горных и минеральных образований. Например, гости смогут рассмотреть строение солевых кристаллов и песка, а также ознакомятся с многообразием простейших организмов. Для посещениях обоих мероприятий требуется приобрести входные билеты.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей кино на ВДНХ станет одной из ключевых площадок акции 3 ноября. Здесь посетителям предоставят уникальную возможность бесплатно познакомиться с кинематографом – от признанной классики до современных творческих проектов. На площадке гостей будут ждать выставки, интерактивные мероприятия и специальные кинопоказы. Для посещения большинства событий необходима предварительная регистрация в связи с ограниченным количеством мест.

Также все желающие смогут посетить творческую встречу "В поисках ветра" в кинозале имени Андрея Тарковского в 14:00. Ее гостем станет каскадер Евгений Богородский – лауреат профессиональной премии "За вклад в профессию" Гильдии каскадеров России. В 17:00 в том же зале киновед Алиса Мамедова проведет мастер-класс "Какие мысли, какие сюжеты", посвященный развитию навыков осмысленного просмотра кинокартин.

В рамках Большого детского фестиваля 3 ноября также пройдет демонстрация короткометражных художественных фильмов в кинозале имени Александра Ханжонкова в 15:00. Посетить мероприятие можно с детьми старше 6 лет.

Развлечения в парках

Столичные парки тоже примут участие в ежегодной акции "Ночь искусств". 3 и 4 ноября москвичей и гостей города ждут выставки, лекции, концерты и экскурсии. Например, в арке главного входа в Парке Горького 3-го числа пройдет выставка "Безграничные возможности синего", где можно будет узнать, как синий цвет становится проводником между жанрами и художественными языками. А в 14:00 и 15:00 состоятся лекции "Загадочные мотивы Александра Власова" с посещением смотровой площадки.

В этот же день 3 ноября в усадьбе Люблино для гостей проведут экскурсии "Знакомство с Дворцом Н. А. Дурасова" и концерт. А 4-го гости смогут посетить там спектакль по мотивам пьесы "Медведь".

В свою очередь, в парке "Ходынское поле" пройдут литературные чтения, плюс посетители смогут поиграть в настольные игры. Парк "Зарядье" тоже подготовил несколько мероприятий, в том числе творческую встречу в 20:00. На ней расскажут о работе художников по костюмам и о том, как они создают образы для персонажей фильмов.

Музей-заповедник "Царицыно" ждет гостей на обзорные прогулки после заката в 18:30, 19:00, 20:30 и 21:00.

Всего в рамках акции "Ночь искусств" в Москве пройдет около 350 мероприятий. Зарегистрироваться на мероприятия и узнать о других площадках можно по ссылке.