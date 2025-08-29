Юрист Воропаев: за изъятую во дворе машину-"подснежник" можно взыскать компенсацию

В России предложили сократить срок простоя брошенных во дворах и на парковках машин до одного месяца. Реализуема ли инициатива и как поступают с так называемыми "подснежниками" сейчас, разбиралась Москва 24.

Стесненные условия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов предложил снизить срок простоя брошенных во дворах автомобилей с нынешних трех месяцев до одного. Свое предложение он озвучил в комментарии изданию "Абзац".

По мнению эксперта, такая мера повысит комфорт местных жителей: "подснежники" занимают парковочные места, поэтому создают серьезные проблемы для других автовладельцев. Сокращение срока простоя брошенного транспортного средства решит эту проблему, убежден общественник.





Владимир Соколов председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Я считаю, это разумно, потому что "подснежники" создают огромные проблемы. Они стоят не лучшим образом, не только занимают место, но и формируют стесненные условия для существования. Например, отпуск у людей бывает месяц. Исходя из этого, максимальный срок простоя в 30 дней можно установить, а потом рассмотреть варианты.

В то же время Соколов высказался за некоторые исключения, благодаря которым машину не тронут. В частности, если автовладелец попал в больницу и его трудно быстро найти.



В Москве сообщить о брошенном автомобиле можно через портал "Наш город". Для этого необходимо сфотографировать транспортное средство и отправить снимок сервису. В зависимости от места, где находится машина, следует выбрать тему – "Брошенный разукомплектованный автомобиль во дворе" или "Брошенный разукомплектованный автомобиль на проезжей части". Чтобы авто признали разукомплектованным, у него должен отсутствовать хотя бы один из элементов: дверь, колесо, стекло, капот, крышка багажника, крыло, шасси, двигатель, привод, питающий элемент (для электромобилей), водительское сиденье, приборная панель, рулевое колесо или наружные световые приборы. Решение, является ли транспорт разукомплектованным, принимает специальная комиссия.



"Будут забирать частную собственность?"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Необходимо юридически обозначить, что обозначает термин "подснежник", так как подобного определения в законодательстве не существует. Таким мнением с Москвой 24 поделился главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.





Максим Кадаков главный редактор журнала "За рулем" Кроме того, необходимо четко понимать, что такое "хлам", а что – автомобиль. Если транспортное средство стоит с номерами, никому не мешает, но оно без колеса и на домкрате – это тоже "подснежник"?

Эксперт добавил, что, если собственника автомобиля найдут, транспорт продолжит стоять дальше, поэтому мотивация инициативы не совсем ясна.

"Что касается хлама, например ржавой или битой машины без стекол, которая точно не поедет, ее надо убирать. При этом собственника в любом случае будут искать. Если его нет, транспортное средство убирают. В связи с этим непонятно, в чем острая необходимость меры. Кроме того, некоторые уезжают летом на дачу на три месяца. Получается, что у людей будут забирать их частную собственность?", – отметил Кадаков.

В связи с этим необходимо разобраться, на что именно направлено предложение по сокращению срока простоя. Сейчас же нет ощутимой разницы, будут жители ждать дополнительного парковочного места один месяц или три, заключил Кадаков.

Автоюрист Лев Воропаев в свою очередь рассказал Москве 24, что для сокращения срока простоя автомобилей придется менять Гражданский кодекс.

"Но эта процедура не будет простой: сначала предложение нужно внести в Государственную думу, затем его рассмотрит Совет Федерации и после этого – президент", – объяснил автоюрист.





Лев Воропаев автоюрист В целом, машина с номерами и в нормальном состоянии может стоять во дворе сколько угодно, поскольку она не нарушает ПДД и законодательство, а также не мешает движению. Поэтому никто не вправе покушаться на нее или признавать бесхозной – это частная собственность.

"Другое дело – разукомплектованный автомобиль (без колес, дверей или стекол): его можно признать бесхозным. В этом случае начинается поиск владельца, который и длится три месяца", – добавил Воропаев.

Специалист рассказал, что при обнаружении брошенного транспорта жителям для начала необходимо обратиться в муниципалитет (администрацию района или города – по месту нахождения автомобиля). Затем представители власти предпринимают попытки найти собственника. Если поиск не увенчался успехом, изъять машину можно будет только через суд. Сокращение сроков процедуры возможно, но вряд ли этот механизм будут упрощать, предположил Воропаев.

"Также инициатива по поиску владельца автомобиля может исходить от самого муниципалитета (например, при расчистке парковок). Процесс также длится три месяца. Когда собственник находится, процедура прекращается", – отметил эксперт.





Лев Воропаев автоюрист Если же машину в нормальном состоянии забрали или утилизировали, то гражданин, вернувшись и не обнаружив ее, может через суд взыскать причиненный ущерб. Однако вероятность такого изъятия крайне мала.

При этом разобранные автомобили используют в зависимости от состояния: либо полностью утилизируют, либо продают на запчасти. Утилизация проходит за счет муниципалитета, заключил Воропаев.

