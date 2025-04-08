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08 апреля, 11:30

Транспорт

Superjet с российскими двигателями ПД-8 поднялся на 11,3 тыс метров

Superjet с российскими двигателями ПД-8 поднялся на 11,3 тыс метров

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Superjet с российскими двигателями ПД-8 поднялся на 11,3 тысячи метров. Испытательный полет продолжался 3 часа 13 минут. Специалисты проверяли газодинамическую устойчивость двигателей на разных высотах и различных скоростях – от минимально допустимых до крейсерских.

Также были выполнены горизонтальные полеты на постоянной скорости для оценки топливной эффективности самолета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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