Москвичам посоветовали сменить шины в ближайшие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным автомобилистам рекомендуют воспользоваться предстоящими выходными для смены летней резины на зимнюю, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Пора об этом задуматься тем, кто еще не сделал этого ранее", – заявила специалист.

По ее словам, на следующей неделе столбики термометров в ночные часы уже будут опускаться ниже нуля. Синоптик также добавила, что в конце следующей недели есть вероятность выпадения осадков в виде мокрого снега.

Ранее сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовила к зимнему сезону около 3,9 тысячи вагонов пригородных поездов. В ходе осеннего осмотра специалисты проверили системы отопления, вентиляции, климатического оборудования и противогололедной защиты.