Ошибка пилотирования могла стать причиной крушения вертолета в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Одной из причин крушения вертолета Ка-226 в Карабудахкентском районе Дагестана могла стать ошибка пилотирования. Об этом заявили в пресс-службе Западного МСУТ Следственного комитета России.

В настоящее время следователи продолжают выяснять обстоятельства ЧП, рассматривая различные версии. Среди них также выделяется техническая неисправность самого судна.

Для расследования были назначены авиатехническая, химическая и другие экспертизы. Также эксперты оценят действия пилота, проверят исправность вертолета, качество топлива и подготовку к полету.

"Сотрудники Западного МСУТ СК России проводят осмотры, допросы, выемки и иные процессуальные действия, направленные на выяснение обстоятельств инцидента", – добавили в пресс-службе ведомства.

Вертолет, летевший из Кизляра в Избербаш, упал на частный дом в населенном пункте Ачи-су 7 ноября. Крушение вызвало пожар, который в настоящее время ликвидирован.

На борту в момент падения находились семь человек, из которых четыре погибли. Трое пострадавших были доставлены в больницу Избербаша. Состояние двух из них врачи оценивают как крайне тяжелое, а одного – как тяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек. Сообщалось, что прибор регистрации параметров полета и речевой самописец обнаружены в удовлетворительном состоянии.

