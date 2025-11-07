Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео

Момент крушения вертолета Ка-226 в Карабудахкентском районе Дагестана попал на видео. Кадры размещены в телеграм-канале "112".

На ролике видно, как воздушное судно обрушивается на землю около водоема, задевая частный дом. От удара лопасти обламываются, а затем начинается мощный пожар, сопровождающийся густым столбом дыма.

О ЧП с вертолетом, следовавшим из Кизляра в Избербаш, стало известно 7 ноября. На борту находились семь человек, из которых четыре погибли. Трое пострадавших были доставлены в больницу Избербаша. Состояние двух из них врачи оценивают как крайне тяжелое, а одного – как тяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек. Предварительно причиной ЧП названа техническая неисправность. Однако эксперты рассмотрят и другие версии.

