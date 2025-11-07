РИА Новости: состояние двоих пострадавших при ЧП с вертолетом в Дагестане крайне тяжелое

Фото: 05.mchs.gov.ru

Двое пострадавших при падении вертолета в Дагестане находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Состояние еще одного, по словам собеседника агентства, врачи оценивают как тяжелое. Источник также уточнил, что всего на борту туристического вертолета находились семь человек.

В свою очередь, министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов уточнил в беседе с ТАСС, что все травмированные были доставлены в больницу Избербаша. В зависимости от состояния их могут перевести в Махачкалу.

О крушении воздушного судна стало известно днем 7 ноября. Вертолет, выполнявший полет из Кизляра в Избербаш, упал на частный дом в населенном пункте Ачи-Су. В результате ЧП произошло возгорание.

На данный момент известно о четырех погибших. Также сообщалось, что вертолет был частным, принадлежащим АО "Концерн Кизлярский электромеханический завод".