07 ноября, 15:44Происшествия
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане
"Вертолет КЭМЗ потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-су. В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии", – сказал он.
В оперативных службах добавили, что вертолет, принадлежащий АО "Концерн Кизлярский электромеханический завод", упал на частный дом, в результате чего произошло возгорание. Однако внутри здания людей не было, оно не эксплуатировалось.
РИА Новости в региональном главке МЧС России уточнили, что воздушное судно выполняло полет из Кизляра в Избербаш.
Ранее вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в калининградском аэропорту Храброво из-за непогоды и сильного ветра. Техника и люди не пострадали. В правоохранительных органах уточнили, что воздушное судно принадлежит одной из местных компаний. По факту случившегося Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.
