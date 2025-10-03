Оба пилота погибли при крушении Ан-2 в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Оба пилота погибли при крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"По имеющейся информации, находившиеся на борту два пилота погибли, воздушное судно разрушено", – уточнили в ведомстве.

Для расследования данного ЧП была сформирована специальная комиссия, которая уже приступила к работе.

Вместе с тем представители авиационных служб рассказали в беседе с ТАСС, что этот самолет находился в эксплуатации 53 года. Он был произведен в 1972-м и впервые поднялся в небо в середине октября того же года.

Ан-2 компании "Борус" совершил жесткую посадку после выполнения авиационных работ 3 октября. ЧП произошло в 40 километрах от населенного пункта Танызебей.

На место происшествия были направлены спасатели и врачи. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель двух человек.

Росавиация классифицировала инцидент как катастрофу.