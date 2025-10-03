03 октября, 14:57Происшествия
Один человек погиб при крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае
Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета Ан-2 в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В ведомстве отметили, что на месте работают 9 человек. От МЧС России были привлечены 5 человек и 1 единица техники. Кроме того, на место происшествия направлены дополнительные силы и средства министерства, а также врачи.
По данным ведомства, крушение произошло в 17:04 по местному времени, в 40 километрах от населенного пункта Танызебей.
Самолет компании "Борус" совершил жесткую посадку после выполнения авиационных работ. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, прокуратура организовала проверку.