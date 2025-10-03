Форма поиска по сайту

03 октября, 14:37

Происшествия

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. На борту находились два человека, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ведомство уточнило, что инцидент произошел с воздушным судном компании "Борус" 3 октября после выполнения авиационных работ. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку.

По данным ТАСС, в результате жесткой посадки Ан-2 погиб один человек.

Ранее самолет авиакомпании "Россия" получил повреждение после столкновения с другим бортом в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел на рулежной дорожке при подготовке к вылету.

В результате у самолета российской авиакомпании была частично повреждена хвостовая часть.

Новости регионов: в Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку

