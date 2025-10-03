Уголовное дело возбуждено после крушения Ан-2 в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель двух человек, возбуждено после крушения самолета Ан-2 в Красноярском крае, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

По данным ведомства, на борту находились два члена экипажа. На место крушения выдвинулись следователи для проведения необходимых мероприятий.

Росавиация классифицировала инцидент, как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Красноярского МТУ Росавиации, сообщил в телеграм-канале представитель ведомства Артем Кореняко.

Мероприятия будут вестись в соответствии с правилами расследования авиаинцидентов и происшествий с гражданскими воздушными судами в России. Основная цель расследования – установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем.

Самолет Ан-2 компании "Борус" совершил жесткую посадку после выполнения авиационных работ 3 октября в 40 километрах от населенного пункта Танызебей.

На месте ЧП работают 5 спасателей и 1 единица техники. Кроме того, туда были направлены дополнительные силы и средства МЧС, а также врачи.