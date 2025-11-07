Черные ящики найдены на месте крушения вертолета в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Специалисты обнаружили на месте катастрофы вертолета Ка-226 в Дагестане два черных ящика, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, прибор регистрации параметров полета и речевой самописец находятся в удовлетворительном состоянии. Они подлежат дальнейшей расшифровке.

В пресс-службе МЧС России добавили, что на месте падения вертолета пожар полностью потушен.

О крушении воздушного судна стало известно 7 ноября. Вертолет упал на частный дом, вызвав пожар. Предварительной причиной ЧП стала техническая неисправность.

На борту находились семь человек, четверо из них погибли. Еще трое госпитализированы. Состояние двух оценивается как крайне тяжелое, одного – как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что крушение вертолета классифицировано как катастрофа.

