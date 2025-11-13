Экскурсии о городском хозяйстве пройдут на выставке Русского музея на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "ВДНХ"

Музей городского хозяйства Москвы проведет серию экскурсий "ЖКХ глазами художников" в рамках выставки "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея". Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Подробнее о программе мероприятий рассказали в комплексе городского хозяйства столицы: встречи пройдут в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ 15, 22 и 29 ноября в 16:30, а также 21 и 28 ноября в 18:30.

Гости экскурсий смогут узнать о развитии комплекса городского хозяйства через уникальные произведения искусства, а также увидят, как рос уровень комфорта жителей Москвы в разное время.

Город конца XVIII века покажут в цикле из 15 картин художника Жерара Делабарта, а также расскажут о жизни москвичей до пожара 1812 года, пейзажах и жанровых сценах, увиденных глазами сотрудников комплекса.

Кроме того, посетители смогут узнать, как выглядели первые набережные и Водовзводная башня, о мощении Красной площади, появлении первых масляных фонарей, а также познакомиться с историей Большого Каменного и Москворецкого мостов.

Помимо этого, экскурсоводы расскажут, как изменилась столица в советские годы в связи с Генеральным планом реконструкции и когда в Москве появились первые подземные переходы.

Гостей также научат понимать, что означают буквы на люках, например "К", "В", "ТС" и другие, и узнать, к каким подземным сетям они дадут доступ.

Ранее стало известно, что выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" с начала сентября посетили более 100 тысяч человек. За два месяца работы там организовали 800 экскурсий, в которых приняли участие 10 тысяч жителей столицы и туристов.

