В Сети появился первый трейлер французского фильма "Кремлевский волшебник"

Французская киностудия Gaumont представила на своем YouTube-канале трейлер фильма "Кремлевский волшебник", который расскажет о том, как политтехнолог Вадим Баранов помогал Владимиру Путину.

В трейлере можно увидеть основных героев киноленты. Роли исполнили актеры Джуд Лоу, Пол Дано и Алисия Викандер. Премьера фильма состоялась 31 августа в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля. Работа получила положительные отклики критиков.

О том, что британский актер Лоу сыграет роль Путина в фильме "Кремлевский волшебник", стало известно еще в начале года. Над кинолентой работал французский режиссер Оливье Ассайас. Сюжет "Кремлевского волшебника" основан на одноименной книге швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что создатели кинокартины не обращались в Кремль за консультациями. Он также отказался оценивать фильм до просмотра.

