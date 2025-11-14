Спортивный фестиваль "Мяч-контест" пройдет в Москве 22 и 29 ноября

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичей пригласили принять участие в спортивном фестивале "Мяч-контест", который пройдет 22 и 29 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

В первый день мероприятие проведут в районном центре "Место встречи "Экран" на Новочеркасском бульваре, доме 21а, а последний – площадкой станет районный центр "Место встречи "Орион" на улице Летчика Бабушкина, доме 26.

Принять участие в соревнованиях, организованных департаментом спорта Москвы, смогут как взрослые, так и дети старше 6 лет. Вход бесплатный, добавили в ведомстве.

Отмечается, что участники смогут продемонстрировать свои навыки в баскетболе, волейболе, большом и настольном теннисе, гандболе, регби, а также мини-футболе, мини-гольфе и флорболе.

"Каждый участник сможет почувствовать себя универсальным игроком, пройдя девять тестов с разными мячами. <...> В зависимости от результатов тестов участникам будут присуждать баллы, которые можно обменять на призы", – уточнили в пресс-службе.

Подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте фестиваля ball.mosgorsport.ru. Для участия необходима предварительная регистрация.

Ранее в рамках проекта "Мой спортивный район" стартовали бесплатные тренировки по фитнес-аэробике. Горожане смогут выполнить упражнения под ритмичную музыку.

Для детей от 6 до 9 лет тренировки проводятся по средам и пятницам с 16:00 до 17:00, для подростков от 14 до 17 лет – по понедельникам и пятницам с 19:00 до 20:00, а также по средам – с 17:00 до 18:00 и с 18:00 до 19:00 – в спортивном комплексе "Лазурный". Для взрослых 18–44 лет – по понедельникам и пятницам с 10:00 до 11:00 в СК "Малино".

