На сцене Театра на Цветном покажут постановку Театра классического балета

Государственный академический театр классического балета под руководством Наталии Касаткиной и Владимира Василева показывает балет "Сотворение мира" на сцене Театра на Цветном.

Первый такой спектакль поставили в середине 20 века. За свою долгую историю балет успел стать легендой. Его сюжет основан на историях о рождении Адама и Евы и сотворении мира.

Эксперты отмечают уникальность и сложность хореографии. В частности, балетмейстеры Касаткина и Василев, создавая спектакль, использовали особый творческий подход. Они поставили хореографическую трагикомедию, где танец передает драматургию, характеры и диалоги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.