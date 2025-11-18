"Моя Москва": Эльвира Болгова. Часть 1

Эльвира Болгова родилась в Москве. Она была младшим ребенком в многодетной семье и многое повторяла за сестрой. Когда та решила стать актрисой, Болгова последовала ее примеру. Сначала отправилась во дворец пионеров на Ленинских горах, а потом поступила в театральное училище. Теперь в биографии актрисы более 50 киноролей.

Во время прогулки по местам своего детства в районе Ясенево артистка вспомнит о детской потере, расскажет о первом уроке доброты и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".