На сцене Театра имени Маяковского показывают "Скучную историю"

На основной сцене Театра имени Владимира Маяковского состоялась премьера спектакля "Скучная история" по одноименной повести Антона Чехова. Постановка приурочена к 165-летию со дня рождения великого русского писателя.

Главные роли исполнили народные артисты России Евгения Симонова и Михаил Филиппов. Спектакль рассказывает о профессоре медицины, достигшем вершин науки, но утратившем радость семейной жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.