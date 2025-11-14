Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 23:00

Культура

На сцене Театра имени Маяковского показывают "Скучную историю"

На сцене Театра имени Маяковского показывают "Скучную историю"

Театр имени Маяковского представил спектакль "Скучная история"

"Интервью": Владимир Майзингер – о том, во что он не верит

"Это Москва. Люди": "Худруки. Константин Богомолов"

"Моя Москва": Игорь Ливанов. Часть 1

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить в столице 14 ноября

Тематический поезд к 15-летию Московского театра мюзикла запустили в столичном метро

"Мослекторий": Анастасия Першкина – о Достоевском

Репетиции нового мюзикла "Братья месяцы" начались в Московском театре эстрады

Сказку-мюзикл о хранителях леса "Братья месяцы" покажут в Московском театре эстрады

На основной сцене Театра имени Владимира Маяковского состоялась премьера спектакля "Скучная история" по одноименной повести Антона Чехова. Постановка приурочена к 165-летию со дня рождения великого русского писателя.

Главные роли исполнили народные артисты России Евгения Симонова и Михаил Филиппов. Спектакль рассказывает о профессоре медицины, достигшем вершин науки, но утратившем радость семейной жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородтеатрвидеоДарья КрамароваЕлена Поляница

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика