13 ноября, 07:55

Город

"Мой район. Место встречи": Таганский район с Татьяной Васильевой

Для народной артистки России Татьяны Васильевой Таганский район – это в первую очередь ее уютная и любимая квартира в доме на Краснохолмской набережной, зеленые парки и маленькие улицы, наполненные историей, где она любит гулять. Среди них – улица Школьная, в которой город бережно сохранил архитектурный облик бывшей Рогожской ямской слободы.

В этом выпуске актриса вспомнила истории со съемок и прогулялась по киноадресам фильма "Самая обаятельная и привлекательная", премьера которого состоялась ровно 40 лет назад.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
городвидео

