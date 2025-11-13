Более 70 видов спорта доступны в бесплатных секциях столицы

В Москве работают бесплатные спортивные секции для детей и взрослых с выбором из более 70 видов спорта, включая футбол, теннис, плавание, йогу и шахматы.

Для посещения необходима регистрация в столице, спортивная форма, а инвентарь предоставляется на месте. Записаться на тренировки можно на сайте Москомспорта.

Накануне в спорткомплексе "Содружество" в Ясеневе прошли занятия по баскетболу и волейболу, где участники могли улучшить физическую форму, развить коммуникативные навыки и снять стресс.

