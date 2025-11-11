Столичный проект "Спортивные выходные" перешел на зимний режим работы

Проект "Спортивные выходные" перешел на зимний режим, предлагая москвичам попробовать себя в новых видах спорта. Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов на площадках по всей столице.

Среди основных локаций – культурный центр "Строгино", Северный речной вокзал, "Цeнтральный рынок", "Три вокзала. Депо" и технопарк "Сколково". Для любителей стретчинга открыты студии на улице Тимура Фрунзе, Мясницкой, в Холодильном переулке и на улице Гиляровского.

