Московский марафон в 2026 году пройдет 19 и 20 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский марафон в следующем году пройдет 19 и 20 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе Бегового сообщества, передает РИА Новости.

Отмечается, что многие забеги в 2026 году пройдут в уже привычные для спортсменов даты.

Московский полумарафон состоится 25–26 апреля. А 16 мая гостей и жителей столицы ждет эстафета по Садовому кольцу. Большой фестиваль бега пройдет в другую дату – 22 августа.

Также в пресс-службе рассказали про Санкт-Петербургский марафон "Белые ночи". Он пройдет 4 июля. А 9 августа бегунов в Петербурге ждет полумарафон "Северная столица".

Ранее сообщалось, что в Московском марафоне 2025 года приняло участие рекордное количество бегунов. На старт забега в дистанции 42,2 километра вышли около 20 тысяч спортсменов.

В целом на Московский марафон в этом году зарегистрировались 50 тысяч участников из 65 стран. При этом 70% участников – жители столицы.

