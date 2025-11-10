Москвичи могут записаться на бесплатные тренировки по волейболу и баскетболу

В Москве продолжают работу бесплатные секции по волейболу и баскетболу для горожан всех возрастов. Тренировки проходят в столичных спорткомплексах под руководством профессиональных тренеров, для участия необходимо выбрать подходящую секцию и заранее записаться на занятие.

В спортивном комплексе "Одиссей" занятия по волейболу проводятся раз в неделю и включают разминку, отработку базовых элементов и игровую практику. Как отмечает инструктор Рушан Макунин, во время игры благодаря активным перемещениям по площадке задействуются все группы мышц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.