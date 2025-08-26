Форма поиска по сайту

26 августа, 08:00

Российский теннисист Медведев поругался с судьей на турнире Большого шлема

Российский теннисист Даниил Медведев оказался в центре скандала на турнире Большого шлема. Во время матча против француза Бенжамена Бонзи он поругался с судьей.

По мнению теннисиста, тот принял неверное решение, когда вернул подачу сопернику после того, как на корте случайно оказался фотокорреспондент.

Негодование Медведева было эмоциональным и затяжным. Он также показывал сердечки, посылал воздушные поцелуи зрителям на трибунах. В итоге россиянин проиграл французу и покинул турнир.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

