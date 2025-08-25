"Лето в Москве" приглашает детей на мастер-классы, представления и экскурсии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект "Лето в Москве" приглашает детей и их родителей на мастер-классы, цирковые представления, эстафеты и многое другое в последние дни сезона, передает портал мэра и правительства столицы.

На открытых площадках-библиотеках в Пушкинском сквере, на Сретенском бульваре и у фонтана Витали проходит проект "Книга в городе", который реализуется столичным департаментом культуры. Любой желающий может взять книгу и прочитать ее вместе с детьми.

Помимо этого, для юных гостей проводятся интерактивные чтения с профессиональными актерами, презентации книг и встречи с авторами. Дети погружаются в творческую атмосферу, создавая на мастер-классах поделки и рисунки по мотивам прочитанных историй.

В кинопарке "Москино" для детей запланировано около 50 мероприятий. До конца лета будут проходить творческие задания, экскурсии, цирковые номера и многое другое.

Экскурсии "День знаний" будут проводить с 25 августа по 5 сентября – детям проведут мастер-класс по декорированию кинотарелки и расскажут факты о съемках кино в игровой форме.

Кроме того, в кинопарке регулярно проходят игры с аниматорами и постановочные съемки каждые выходные, а также выступления артистов цирка-шапито. Можно посетить экскурсию по Киностудии Горького, на которой расскажут о ее истории, о том, как создавались фильмы, и познакомят с фактами о жизни и творчестве выдающихся режиссеров и актеров.

Московским департаментом торговли и услуг на площадках проекта проведено более 7,7 тысячи детских мероприятий. Несколько зон находятся на Тверском бульваре, среди них: скалодром, площадка для игры в городки, зона для заездов на автосимуляторах.

На этой же локации проходит чемпионат города по игре "Камень, ножницы, бумага", а финальная битва за чемпионский пояс пройдет в сентябре, в День города. Также с 1 по 8 сентября на более чем 40 площадках будет проходить серия блицтурниров "Герои шахматной доски. Москва".

В рамках проекта "Улицы. Танцы" на Чистопрудном бульваре проходит масштабный детский танцевальный конкурс, в котором принимают участие 1,5 тысячи человек. Конкурс бесплатный и открыт для всех желающих, а участники разделены на три категории: до 10, от 11 до 14 и от 15 лет.

Со вторника по воскресенье на Страстном бульваре проходят мастер-классы, на которых профессионалы помогают детям рисовать пейзажи и натюрморты. Все материалы предоставляются бесплатно, а картины можно забрать домой.

По пятницам и в выходные дни на различных локациях проходят выступления лучших артистов цирка России. Их можно посмотреть, например, в Измайловском парке и ландшафтном парке "Южное Бутово".

Проект "Семейные спортивные игры", организованный департаментом спорта города Москвы, объединил около 24 тысяч участников на 92 мероприятиях. На площадках устраивают тренировки, эстафеты, подвижные игры и многое другое. Фестиваль городских видов спорта посетили свыше 70 тысяч человек.

Поиграть в шахматы и попробовать силы в турнирах можно на площадке "Шахматный сквер". Он стал популярным местом для любителей интеллектуальных игр, его посетили около 300 тысяч человек.

На мастер-классы и тематические праздники также приглашает проект департамента предпринимательства и инновационного развития "Сделано в Москве". На Рождественке детей учат собирать развивающие конструкторы, а на площадке "Зеленого маркета" научат создавать браслеты и кастомизировать одежду.

На Болотной площади за два месяца прошло более 420 мероприятий на фестивале "Молодежная точка". Юные жители города со вторника по воскресенье могут попробовать себя в рисовании, рукоделии и выращивании микрозелени, а также многом другом.

Экскурсии по историческим памятникам, старинным усадьбам и дворцам проводит департамент культурного наследия города Москвы до 14 сентября. Кроме того, 7 сентября в медиацентре парка "Зарядье" участники смогут исследовать древние предметы, определить их назначение и попытаться восстановить утраченные артефакты.

Фестиваль "Усадьбы Москвы", который организует комитет по туризму, объединяет 50 исторических площадок, среди которых парк "Усадьба Трубецких в Хамовниках" и Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева. Принять участие в квест-экскурсиях и мастер-классах в саду имени Н. Э. Баумана и Лианозовском парке можно будет до конца августа.

Выставки детского рисунка "Наследие моего района" организованы на Никитском бульваре и парке "Северное Тушино". Юные художники изобразили другие храмы и здания, а также современные станции метро. Юные художники прислали около 4,5 тысячи работ.

Ранее стало известно, что гастрономический фестиваль "Вкусы России", который прошел на ВДНХ с 14 по 24 августа, посетили больше 1,5 миллиона человек. Всего в мероприятии приняли участие представители 75 российских регионов, которые продемонстрировали гостям фестиваля свою кулинарную культуру, представили местные бренды и гастрономические решения.

