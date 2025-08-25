Свыше 1,5 млн человек посетили фестиваль "Вкусы России" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гастрономический фестиваль "Вкусы России", который прошел на ВДНХ с 14 по 24 августа в рамках проекта "Лето в Москве", посетили свыше 1,5 миллиона человек. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всего в мероприятии приняли участие представители 75 российских регионов, которые продемонстрировали гостям фестиваля свою кулинарную культуру, представили местные бренды и гастрономические решения.

Основной точкой фестиваля стал ресторанный дворик, где работал 31 домик с блюдами и продуктами со всей страны. Здесь можно было попробовать бургеры из воронежской мраморной говядины, вареники, крымскую барабульку и стейк из акулы, сибирские блюда из оленины, помакуху с палтусом и минтаем, а также смоленские улитки в пикантном и красном пряном соусах.

Также горожане смогли отведать вареники с вишневой начинкой, сибирские пышки с перцем и солью, сбитень по рецепту 1816 года, кизиловый лимонад, купажи на травах и какао по советскому рецепту. Всего на ярмарке и в ресторанном дворике было представлено свыше пяти тысяч блюд и продуктов.

Каждый день посетителей на сцене встречали фольклорные музыкальные коллективы из разных регионов страны. В программе были казачьи песни и обряды из Оренбургской области, уральские и опольские напевы, а также выступления чувашских и башкирских вокальных ансамблей, липецких хоров.

На фестивале прошли кулинарные соревнования, образовательная программа и мастер-классы. В пространстве "Город профессий АПК "Я в агро" можно было узнать подробнее о технологиях современного сельского хозяйства и перспективных профессиях этой сферы.

