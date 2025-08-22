Товары локальных брендов и винтаж можно найти на маркетах "Лета в Москве"

В рамках проекта "Лето в Москве" жителям и гостям города доступно множество маркетов, где помимо покупок от локальных брендов можно пройти различные мастер-классы и активно отдохнуть. Расскажем подробнее о самых интересных локациях.

"Зеленый маркет"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Совместить поход по магазинам и активный отдых получится на Болотной площади, где находится площадка "Зеленого маркета". На нем представлено более 700 брендов – участников проекта "Сделано в Москве": косметика, одежда, еда, товары для питомцев и многое другое. Сам павильон оформлен в виде оранжереи, где можно увидеть не только композиции с живыми цветами, но и водопад.

Рядом с магазином установлен роллердром, где по выходным проходит шоу с такими звездами, как Аделина Сотникова и другими. Кроме того, в будни на Болотной можно посмотреть мультсериалы (по вторникам) и посетить кинопоказ (по четвергам). На первом и втором этажах "Зеленого маркета" организовали фудкорт.

Площадка открыта до 14 сентября. Подробнее о графике работы и мероприятиях можно узнать здесь.

Дизайнерское "Лето"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Побывать в универмаге российских дизайнеров "Лето" можно, заглянув на площадь Революции. Здесь представлены вещи от известных и молодых брендов: там получится найти и люксовый сегмент, и необычные вещи, к примеру будто сделанные для героев волшебных сказок, платья принцесс и даже фей.

В свою очередь, для любителей вещей ручной работы здесь представлены изделия, выполненные вязальщицами из разных уголков страны.

Площадка работает в будни с 12:00 до 21:00, а также по выходным и праздникам с 11:00 до 21:00. Подробная информация – по ссылке.

"Летний клуб"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для ценителей не только моды и красоты, но и спорта на Тверском бульваре открыто пространство "Летний клуб", где можно найти бьюти-траки с аксессуарами, косметикой, ароматами и поп-апы с дизайнерскими коллекциями обуви, украшений и одежды. Все это также представили не только известные бренды, но и начинающие дизайнеры.

Кроме шопинга, на этой локации получится сыграть в настольный теннис, крокет или петанк. Любители более спокойных активностей могут присоединиться к занятиям по йоге или просто отдохнуть в лаундже.

Локация открыта со вторника по воскресенье с 12:00 до 21:00. Подробнее – по ссылке.

На поиски винтажа

Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Те, кто вдохновляются прошлым и ценят старину, могут посетить музей-заповедник "Коломенское" и площадь Революции. Здесь на винтажных маркетах можно найти антикварный декор, уникальные украшения, редкие монеты, виниловые пластинки, фарфор, самовары и многое другое. Всего в рамках этих маркетов организовали около 100 торговых точек, на которых можно познакомиться с коллекционерами со всей страны. При этом ассортимент никогда не бывает одним и тем же, поскольку витрины обновляются каждую неделю.

Также на этих локациях можно поучаствовать в мастер-классах, послушать лекции и узнать историю выставленных на продажу вещей.

Уточнить график работы площадок можно здесь.