03 октября, 07:00Спорт
Словенский альпинист Домен Шкофич установил уникальный рекорд
Словенский альпинист Домен Шкофич установил уникальный рекорд, перебравшись без страховки от одного крыла планера к другому на высоте 2,5 километра.
Как сообщил спортсмен, трюк удался только с четвертой попытки, и во время выполнения он использовал парашют.
Шкофич посвятил свое достижение голливудскому актеру Тому Крузу, чьи персонажи в фильмах часто выполняют опасные трюки на большой высоте.
