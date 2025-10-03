Форма поиска по сайту

03 октября, 07:00

Спорт

Словенский альпинист Домен Шкофич установил уникальный рекорд

Словенский альпинист Домен Шкофич установил уникальный рекорд

Словенский альпинист Домен Шкофич установил уникальный рекорд, перебравшись без страховки от одного крыла планера к другому на высоте 2,5 километра.

Как сообщил спортсмен, трюк удался только с четвертой попытки, и во время выполнения он использовал парашют.

Шкофич посвятил свое достижение голливудскому актеру Тому Крузу, чьи персонажи в фильмах часто выполняют опасные трюки на большой высоте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

