27 сентября, 10:00Спорт
Российский фридайвер установил свой 40-й мировой рекорд
Российский фридайвер Алексей Молчанов установил свой 40-й мировой рекорд. Он нырнул на 126 метров в раздельных ластах, которые отличаются длиной и жесткостью. Произошло все на чемпионате мира на Кипре. Спортсмен достиг заявленной глубины и благополучно вернулся на поверхность, где и зафиксировали новый рекорд.
Российские конькобежцы начали подготовку к олимпийскому сезону. Первый старт для них – это Кубок Коломенского кремля. Игры должны пройти в следующем году.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Бразилец установил два мировых рекорда, съехав с рампы высотой 22 этажа
- Российские пловцы установили юниорский мировой рекорд в эстафете на чемпионате мира