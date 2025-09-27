Форма поиска по сайту

Новости

Новости

27 сентября, 10:00

Спорт

Российский фридайвер установил свой 40-й мировой рекорд

Российский фридайвер Алексей Молчанов установил свой 40-й мировой рекорд. Он нырнул на 126 метров в раздельных ластах, которые отличаются длиной и жесткостью. Произошло все на чемпионате мира на Кипре. Спортсмен достиг заявленной глубины и благополучно вернулся на поверхность, где и зафиксировали новый рекорд.

Российские конькобежцы начали подготовку к олимпийскому сезону. Первый старт для них – это Кубок Коломенского кремля. Игры должны пройти в следующем году.

