"Новости дня": пространство для активного отдыха создали в Ясеневе

Пространство для активного отдыха создали в столичном районе Ясенево. Там появилось современное футбольное поле с беговыми дорожками и трибунами для болельщиков. Рядом расположены площадки на любой вкус: от силовых тренажеров до столов для настольного тенниса.

Для тех, кто предпочитает единоборства, обустроили специализированную боксерскую зону. Для юных жителей создали места для игр.

