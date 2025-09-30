Форма поиска по сайту

30 сентября, 18:30

Спорт

"Новости дня": пространство для активного отдыха создали в Ясеневе

"Новости дня": пространство для активного отдыха создали в Ясеневе

Пространство для активного отдыха создали в столичном районе Ясенево. Там появилось современное футбольное поле с беговыми дорожками и трибунами для болельщиков. Рядом расположены площадки на любой вкус: от силовых тренажеров до столов для настольного тенниса.

Для тех, кто предпочитает единоборства, обустроили специализированную боксерскую зону. Для юных жителей создали места для игр.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
