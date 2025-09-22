"Лето в Москве" стало площадкой для культурного обмена с разными странами

Фото: Агентство "Москва"/Владимир Охрименко

Проект "Лето в Москве" стал площадкой для культурного обмена с разными странами. Индия будет с нетерпением ждать продолжения этого сотрудничества, заявил чрезвычайный и полномочный посол Индии в Российской Федерации Винай Кумар.

"В партнерстве с правительством Москвы мы смогли рассказать о преимуществах йоги широкой аудитории, охватив российское, индийское и международное сообщества", – цитирует его "Лента.ру".

В текущем году индийское посольство в Москве организовало сразу два мероприятия – Международный день йоги и фестиваль Индии "Бхарат Утсав". День йоги, который проводился в Мичуринском саду ВДНХ, собрал свыше 7 тысяч гостей. Также в праздновании приняли участие более 15 школ йоги. Гости посетили свыше 100 мероприятий.

При этом фестиваль Индии в Москве, состоявшийся на Манежной площади, позволил посетителям познакомиться с индийской культурой и древними традициями государства через гастрономию, музыку и танцы.



"Эти мероприятия дают возможность туристам и иностранным делегациям познакомиться с городом не только через его памятники, но и через его жителей, общественные пространства и многообразие культур", – обратил внимание Кумар.

Частью проекта "Лето в Москве" также стал фестиваль культуры Вьетнама, который был приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и этой страной. Его посетили 968 тысяч человек.

Чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой заявил, что столичному проекту, вероятно, нет других аналогов в мире. Он уверен, что такое большое число разных ежедневных мероприятий поражает как местных жителей, так и туристов из иностранных государств.

"В этом году мне особенно запомнился, конечно же, проведенный совместно с правительством Москвы фестиваль Вьетнама на Манежной площади, а также фестиваль "Усадьбы Москвы" с оперой под открытым небом", – добавил посол.

В рамках национального фестиваля москвичи и гости города смогли узнать, как звучат музыкальные инструменты из бамбука и тростника, увидели выступления мастеров боевых искусств, попробовали суп фо-бо, пирожки бань бао и вьетнамский кофе, а также сфотографировались в конусных шляпах нон и стали зрителями театра кукол на воде.

"Фестиваль Вьетнама в Москве очень широко освещался вьетнамскими СМИ и получил большой резонанс у нас в стране", – добавил посол.

Кроме того, в феврале текущего года в городе прошел второй фестиваль "Китайский Новый год в Москве", собравший около 1,5 миллиона участников. Ответным мероприятием стал фестиваль "Московские сезоны в Пекине".

Заместитель директора Китайского культурного центра в Москве Ван Жуй подчеркнул, что проект "Лето в Москве" стал хорошей возможностью ощутить атмосферу праздника для гостей и жителей столицы.



"Мне удалось посетить сразу несколько фестивалей, среди которых хотелось бы отметить "Усадьбы Москвы" – традиционные игры, угощения и хорошая музыка никого не могут оставить равнодушным", – сказал Жуй.

Ранее стало известно, что летний сезон 2025 года в проекте "Московское долголетие" стал рекордным по числу участников. Для гостей прошли сотни мероприятий различных направлений. Одними из самых популярных стали спортивные занятия. Например, "Зарядки долголетия" посетили свыше 140 тысяч раз.

