22 сентября, 20:20

Город

"Лето в Москве" стало площадкой для культурного обмена с разными странами

Фото: Агентство "Москва"/Владимир Охрименко

Проект "Лето в Москве" стал площадкой для культурного обмена с разными странами. Индия будет с нетерпением ждать продолжения этого сотрудничества, заявил чрезвычайный и полномочный посол Индии в Российской Федерации Винай Кумар.

"В партнерстве с правительством Москвы мы смогли рассказать о преимуществах йоги широкой аудитории, охватив российское, индийское и международное сообщества", – цитирует его "Лента.ру".

В текущем году индийское посольство в Москве организовало сразу два мероприятия – Международный день йоги и фестиваль Индии "Бхарат Утсав". День йоги, который проводился в Мичуринском саду ВДНХ, собрал свыше 7 тысяч гостей. Также в праздновании приняли участие более 15 школ йоги. Гости посетили свыше 100 мероприятий.

При этом фестиваль Индии в Москве, состоявшийся на Манежной площади, позволил посетителям познакомиться с индийской культурой и древними традициями государства через гастрономию, музыку и танцы.

"Эти мероприятия дают возможность туристам и иностранным делегациям познакомиться с городом не только через его памятники, но и через его жителей, общественные пространства и многообразие культур", – обратил внимание Кумар.

Частью проекта "Лето в Москве" также стал фестиваль культуры Вьетнама, который был приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и этой страной. Его посетили 968 тысяч человек.

Чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой заявил, что столичному проекту, вероятно, нет других аналогов в мире. Он уверен, что такое большое число разных ежедневных мероприятий поражает как местных жителей, так и туристов из иностранных государств.

"В этом году мне особенно запомнился, конечно же, проведенный совместно с правительством Москвы фестиваль Вьетнама на Манежной площади, а также фестиваль "Усадьбы Москвы" с оперой под открытым небом", – добавил посол.

В рамках национального фестиваля москвичи и гости города смогли узнать, как звучат музыкальные инструменты из бамбука и тростника, увидели выступления мастеров боевых искусств, попробовали суп фо-бо, пирожки бань бао и вьетнамский кофе, а также сфотографировались в конусных шляпах нон и стали зрителями театра кукол на воде.

"Фестиваль Вьетнама в Москве очень широко освещался вьетнамскими СМИ и получил большой резонанс у нас в стране", – добавил посол.

Кроме того, в феврале текущего года в городе прошел второй фестиваль "Китайский Новый год в Москве", собравший около 1,5 миллиона участников. Ответным мероприятием стал фестиваль "Московские сезоны в Пекине".

Заместитель директора Китайского культурного центра в Москве Ван Жуй подчеркнул, что проект "Лето в Москве" стал хорошей возможностью ощутить атмосферу праздника для гостей и жителей столицы.

"Мне удалось посетить сразу несколько фестивалей, среди которых хотелось бы отметить "Усадьбы Москвы" – традиционные игры, угощения и хорошая музыка никого не могут оставить равнодушным", – сказал Жуй.

Ранее стало известно, что летний сезон 2025 года в проекте "Московское долголетие" стал рекордным по числу участников. Для гостей прошли сотни мероприятий различных направлений. Одними из самых популярных стали спортивные занятия. Например, "Зарядки долголетия" посетили свыше 140 тысяч раз.

город

