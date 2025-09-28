Психолог Мария Прочухаева назвала важные правила коммуникации с неслышащими людьми

День глухих отмечают во всем мире в последнее воскресенье сентября: в 2025 году это 28 сентября. Тысячи детей и взрослых не могут использовать устную речь для общения из-за слабого слуха или его полного отсутствия. Возможность общения им возвращает альтернативная и дополнительная коммуникация. Вместе с департаментом труда и социальной защиты населения Москвы расскажем, как язык жестов и новые технологии используются для обмена мыслями.

Ряд инструментов

Фото: департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Альтернативная и дополнительная коммуникации – это различные средства, системы и способы общения. Только первая из них заменяет речь, а вторая – дополняет ее. Специалисты московской социальной защиты применяют эти методы в работе с горожанами с особенностями здоровья, рассказала Москве 24 психолог, преподаватель Института дополнительного профобразования работников социальной сферы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Мария Прочухаева.

"При общении с людьми с особенностями здоровья используют ряд инструментов, которые подбираются индивидуально. Это жестовый язык и жесты, карточки, фото и символы, устройства для генерации речи. Выбор систем и средств альтернативной коммуникации зависит от двигательных навыков человека, памяти, скорости обработки информации. Даже если человек не может говорить, его можно научить общаться. Важная задача – помочь подобрать способы выражения своих мыслей и чувств", – пояснила она.



Эксперт отметила, что, помимо полного или частичного отсутствия слуха, использовать речь для общения не могут те, кто перенес серьезные заболевания, такие как инсульт, а также горожане с тяжелыми множественными нарушениями развития, расстройством аутистического спектра, детским церебральным параличом и афазией.

Жестовый язык и жесты

Русский жестовый язык – это полноценный, живой язык со своей грамматикой, синтаксисом, семантикой и стилистикой, отличной от русского языка. Он является родным и основным языком для глухих и слабослышащих людей, целостной лингвистической системой, а не просто альтернативой или заменой речи.

"Очень часто русский жестовый язык путают с жестами. Для глухого человека жестовый язык не средство альтернативной или дополнительной коммуникации, а родной и естественный язык. В свою очередь, жесты – это система общения и выражения эмоций с помощью рук, мимики и положения тела", – подчеркнула Мария Прочухаева.

В альтернативной и дополнительной коммуникациях используются простые системы жестов, например жестовое сопровождение речи, когда жест дублирует ключевое слово. Это помогает понять смысл и дать простой ответ. Такой системой пользуются люди с нарушениями слуха, а также те, кто по разным причинам не может говорить, но хорошо понимает обращенную речь.

Карточки PECS

PECS (The Picture Exchange Communication System) – визуальная коммуникация с помощью карточек, фотографий или символов. Человек не просто показывает на картинку, а физически обменивает карточку с изображением на желаемый предмет или действие (например, отдает карточку "яблоко", чтобы получить его).

Со временем система усложняется до составления целых предложений на специальной папке-коммуникаторе. Чаще всего используется для детей с расстройством аутистического спектра, а также для тех, кто испытывает трудности с пониманием речи и нуждается в визуальной поддержке.

Смешанные системы: Макатон

Система альтернативной коммуникации комплексно сочетает в себе жесты, графические символы и устную речь. Она была специально разработана для поддержки детей и взрослых с особенностями коммуникации. Ключевое преимущество Макатона заключается в его гибкости: жесты помогают выразить мысль здесь и сейчас, а символы служат основой для построения фраз и обучения грамматическим структурам, стимулируя развитие устной речи.

Устройства для генерации речи

Высокотехнологичные решения, которые "говорят" за человека. Это специальные планшеты или коммуникаторы с установленными программами, где пользователь нажимает на ячейки с символами или печатает текст, а устройство озвучивает его голосом. Существуют и системы, управляемые взглядом, где выбор символа происходит с помощью движения глаз, добавила Мария Прочухаева.

Правила альтернативной коммуникации

Общение с человеком с особенностями здоровья требует уважения и понимания. В первую очередь говорить необходимо напрямую с ним, а не с его помощником.

"Смотрите на него, а не на переводчика или родителя. Он полноценный участник беседы", – подчеркнула специалист.

Кроме того, не стоит притворяться, что из разговора все понятно, если это не так. Мария Прочухаева посоветовала вежливо переспросить – это лучше, чем кивать и создавать недопонимание.

"Также нужно набраться терпения, дать человеку время на ответ. Формирование ответа с помощью карточек или цифровых технологий требует времени. Не торопите и не договаривайте за собеседника", – сказала психолог.



Мария Прочухаева психолог Не смотрите на руки. Когда человек использует жесты или печатает на устройстве, смотрите ему в глаза. Пристальный взгляд на руки может смутить.

Кроме того, важно соблюдать право на конфиденциальность, сказала эксперт.

"То, что говорит человек через альтернативную и дополнительную коммуникацию, – это его личное сообщение. Не нужно без спроса читать его переписку на устройстве или комментировать его жесты для окружающих", – пояснила она.

Мария Прочухаева добавила, что методы альтернативной и дополнительной коммуникации значительно улучшают качество жизни людей с особенностями здоровья: дают возможность учиться и социализироваться, поддерживать беседу и быть услышанными. Эта система позволяет человеку выбирать и самому контролировать свою жизнь, заключила она.

Не помеха для мечты

Бронислав Скачков. Фото: департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Одиннадцатиклассник Бронислав Скачков не только разговаривает на жестовом языке, но и выражает себя через творчество. Для него жестовое искусство – это способ говорить с миром на красивом и универсальном языке, рассказал он Москве 24.

Дедушка Бронислава играл в театре мимики и жеста, и артистизм передался внуку: теперь он выступает в коллективе детей и молодежи с нарушениями слуха "Ангелы надежды". Ребята показывают, что петь можно и руками.



Бронислав Скачков Развитие жестового искусства популяризирует не только наш язык, но и мир глухих в целом. Мы можем быть наравне со слышащими, только отличие в том, что у нас – жесты, а у них – голос.

"Артисты, которые поют на жестовом языке, выступают и для слышащих зрителей. Именно жестовое пение помогает строить диалог между двумя мирами, делая нашу культуру видимой и понятной для всех", – поделился Бронислав.

В прошлом году Бронислав стал призером Национального чемпионата "Абилимпикс" в компетенции "Жестовое искусство". Конкурс помогает людям с особенностями здоровья обрести уверенность в себе и реализоваться в выбранной сфере. Участники этого творческого направления соревнуются в чтении стихов и мастерстве жестового пения, превращая выступление в настоящий спектакль. В этом сезоне Бронислав вновь принимает участие в чемпионате и рассчитывает на победу.



Борис Личу с воспитанниками. Фото: департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В свою очередь, неслышащий тренер по адаптивной физической культуре Борис Личу работает в Реабилитационном центре для инвалидов с использованием методов физкультуры и спорта в Зеленограде. Мужчина с детства имеет инвалидность по слуху, но увлечение спортом привело его в профессию.

Свою работу он успешно сочетает и со спортивной карьерой: Борис завоевал множество наград, стал победителем московского конкурса среди лучших тренеров-преподавателей по работе с детьми-инвалидами и подростками, занял первое место в открытых соревнованиях по бадминтону "Золотая ракетка", второе место – в открытых соревнованиях по волейболу, а третье – на чемпионате Москвы по теннису среди инвалидов по слуху.

Тренер свободно владеет и голосовым, и жестовым языком, что позволяет ему не просто тренировать детей с инвалидностью по слуху, но и учить их верить в себя и побеждать. Его ученики становятся призерами городских и всероссийских соревнований.