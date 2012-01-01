Врач Голубев: проблемы ментального здоровья могут вызывать физическую боль

Недавно в столице начали работу первые Центры ментального здоровья. Какую помощь там можно получить и сколько длится курс терапии, расскажет Москва 24.
"Приручить" страх
Два первых Центра ментального здоровья начали работу в Богородском (улица Игральная, 8) и Таганском (улица Рабочая, 34, строение 3) районах в мае – июне этого года. По словам Сергея Собянина, в первую очередь здесь помогают москвичам с психосоматическими расстройствами.
В центрах работают врачи-психотерапевты и медицинские психологи столичного Депздрава, а также психологи департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Если проблему можно решить психотерапией, специалисты назначают индивидуальные и групповые консультации, тренинги и процедуры инструментальной терапии.
"В оформлении центров мы постарались создать особую исцеляющую атмосферу спокойствия и уюта. В дизайне использованы натуральные тона и фактуры, эргономичная мебель и мягкий свет. Все это делает новые центры непохожими на медицинские организации. В зонах ожидания для посетителей созданы комфортные пространства с элементами природного дизайна и растениями", – рассказал в своем блоге Собянин.
Для лечения специалисты могут использовать очки виртуальной реальности, которые помогают справиться с тревогой и стрессом. Также посетителям при необходимости предложат БОС-процедуры. Они работают по принципу "физиологического зеркала", в котором пациент видит и слышит изменения своего психовегетативного состояния: физиологические параметры контролируют специальные датчики, а результаты выводятся на монитор. Главная цель метода – овладеть навыками саморегуляции организма.
Улучшить когнитивные функции и настроение можно с помощью аппарата транскраниальной магнитной стимуляции, который мягко действует на нейроны головного мозга. Кроме того, пациентам могут предложить нормобарическую гипокситерапию (погружение в условия с пониженным содержанием кислорода, но с обычным давлением), светолечение или фотохромотерапию, сообщил в своем блоге мэр.
По словам Собянина, если проект понравится горожанам, такие центры откроются по всей столице.
Задача – полностью решить проблемы
Пациента из поликлиники направляют в центр ментального здоровья, когда причина недомогания не связана с какими-то физическими проблемами. Ведь за этим зачастую стоит именно психосоматическое расстройство, рассказал Москве 24 заместитель главного врача по медицинской части ПКБ № 4 им. П. Б. Ганнушкина ДЗМ, доктор медицинских наук Сергей Голубев.
"Например, у человека постоянный стресс, тревога на работе, из-за этого и развилась тахикардия. Он идет в поликлинику, где делают кардиограмму, но она не выявляет нарушений. Человека все это тревожит еще больше, а все потому, что первостепенная причина не устранена", – объяснил специалист.
В зависимости от их состояния и запроса специалисты назначают курс терапии. По словам Голубева, в каждом отдельном случае план лечения индивидуален, однако в среднем на решение психологической проблемы необходимо около 10 сессий.
Главная задача врачей – полностью решить проблемы пациентов, заключил эксперт.