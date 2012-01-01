Врач Голубев: проблемы ментального здоровья могут вызывать физическую боль

Недавно в столице начали работу первые Центры ментального здоровья. Какую помощь там можно получить и сколько длится курс терапии, расскажет Москва 24.

"Приручить" страх

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два первых Центра ментального здоровья начали работу в Богородском (улица Игральная, 8) и Таганском (улица Рабочая, 34, строение 3) районах в мае – июне этого года. По словам Сергея Собянина, в первую очередь здесь помогают москвичам с психосоматическими расстройствами.



Сергей Собянин мэр Москвы Как правило, эти люди регулярно обращаются в поликлинику с жалобами на различные недуги, но главная причина их недомоганий связана не столько с физическим, сколько с психологическим здоровьем.

В центрах работают врачи-психотерапевты и медицинские психологи столичного Депздрава, а также психологи департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Если проблему можно решить психотерапией, специалисты назначают индивидуальные и групповые консультации, тренинги и процедуры инструментальной терапии.

"В оформлении центров мы постарались создать особую исцеляющую атмосферу спокойствия и уюта. В дизайне использованы натуральные тона и фактуры, эргономичная мебель и мягкий свет. Все это делает новые центры непохожими на медицинские организации. В зонах ожидания для посетителей созданы комфортные пространства с элементами природного дизайна и растениями", – рассказал в своем блоге Собянин.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для лечения специалисты могут использовать очки виртуальной реальности, которые помогают справиться с тревогой и стрессом. Также посетителям при необходимости предложат БОС-процедуры. Они работают по принципу "физиологического зеркала", в котором пациент видит и слышит изменения своего психовегетативного состояния: физиологические параметры контролируют специальные датчики, а результаты выводятся на монитор. Главная цель метода – овладеть навыками саморегуляции организма.

Улучшить когнитивные функции и настроение можно с помощью аппарата транскраниальной магнитной стимуляции, который мягко действует на нейроны головного мозга. Кроме того, пациентам могут предложить нормобарическую гипокситерапию (погружение в условия с пониженным содержанием кислорода, но с обычным давлением), светолечение или фотохромотерапию, сообщил в своем блоге мэр.



Сергей Собянин мэр Москвы Москвичей в центры ментального здоровья при необходимости направляет врач городской поликлиники, который имеет возможность записать пациента напрямую, таким образом обеспечив бесшовную маршрутизацию.

По словам Собянина, если проект понравится горожанам, такие центры откроются по всей столице.

Задача – полностью решить проблемы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пациента из поликлиники направляют в центр ментального здоровья, когда причина недомогания не связана с какими-то физическими проблемами. Ведь за этим зачастую стоит именно психосоматическое расстройство, рассказал Москве 24 заместитель главного врача по медицинской части ПКБ № 4 им. П. Б. Ганнушкина ДЗМ, доктор медицинских наук Сергей Голубев.





Сергей Голубев заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ "ПКБ № 4 им. П. Б. Ганнушкина ДЗМ", доктор медицинских наук Это люди, у которых проблемы в плоскости ментального здоровья превращаются в иллюзию физического расстройства. Из-за этого у них возникают болевые ощущения, ком в горле, тахикардия, проблемы с дыхательной системой, мышечные спазмы.

"Например, у человека постоянный стресс, тревога на работе, из-за этого и развилась тахикардия. Он идет в поликлинику, где делают кардиограмму, но она не выявляет нарушений. Человека все это тревожит еще больше, а все потому, что первостепенная причина не устранена", – объяснил специалист.

В зависимости от их состояния и запроса специалисты назначают курс терапии. По словам Голубева, в каждом отдельном случае план лечения индивидуален, однако в среднем на решение психологической проблемы необходимо около 10 сессий.





Сергей Голубев заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ "ПКБ № 4 им. П. Б. Ганнушкина ДЗМ", доктор медицинских наук Кто-то ходит раз в неделю, кто-то – раз в две недели. В среднем получается, что за три месяца удается справиться с проблемой. Если этого времени не хватает, занимаемся дальше.

Главная задача врачей – полностью решить проблемы пациентов, заключил эксперт.