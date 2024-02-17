Российские ученые создали тест для определения психических расстройств с точностью 95%

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Российские ученые вместе с коллегами из КНР и ФРГ создали биохимический тест для определения психических расстройств с точностью 95%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова профессора Сколковского института науки и технологий Филиппа Хайтовича.

Он объяснил, что психические заболевания, вроде депрессии или шизофрении, влияют на работу мозга, поэтому такие изменения можно отследить на разных уровнях, включая белковый и геномный. В основу разработки исследователи поставили анализ липидного состава крови, уточнил Хайтович.

Ученый отметил не только большую точность теста, но и то, что в группе добровольцев было более 1 000 человек без диагностированных заболеваний. Благодаря тесту некоторые из них обратились к специалисту, после чего у них выявили серьезные депрессивные проблемы.

"Решение сейчас проходит процедуру сертификации", – уточнил он.

Ранее клинический психолог Никита Чернов рассказывал, что плохое настроение, однако еще не говорит о депрессии. Однако если грусть, апатия и подавленность наблюдаются на протяжении долгого времени, это может быть симптомом психического нарушения.

До этого другой специалист Татьяна Метелева также добавила, что одним из основных признаков психического нездоровья является нарушение сна.

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