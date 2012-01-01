Эксперт Виктория Швагерус рассказала, когда стоит обратиться с ребенком к дефектологу

19 ноября в России отмечается День дефектолога. Представители этой профессии занимаются с особенными детьми: помогают им развить способности и навыки, а также легче адаптироваться в социуме. Москва 24 выяснила, как работают специалисты столичных реабилитационных центров и в каких случаях необходимо к ним обращаться.

Адаптация и развитие

Дефектология объединяет в себе элементы реабилитации, педагогики и психологии. Это и делает профессию уникальной: по словам логопеда-дефектолога реабилитационного центра "Бутово" Виктории Швагерус, основные задачи ее и коллег – помочь ребенку в адаптации к социальной среде, создать условия для полноценного и гармоничного развития.

"Дефектолог – одна из ключевых фигур в процессе реабилитации детей с особыми потребностями", – отметила специалист.



Виктория Швагерус логопед-дефектолог Мы проводим коррекционные занятия по развитию психических функций ребенка: внимания, памяти, мышления и речи. Наша работа часто остается в тени, но она имеет большое значение для успешной адаптации.

Эксперт добавила, что очень важно разработать индивидуальную программу обучения и реабилитации, так как каждый ребенок уникален. Специалисты внимательно изучают его особенности и потребности, чтобы применить наиболее эффективные методы и техники.

Уникальная помощь

В кабинете дефектолога обычно располагается настоящая кладовая игрушек, поскольку правильно подобранная игра является очень важным инструментом реабилитации, подчеркнула Виктория Швагерус. Педагоги-дефектологи находятся в постоянном поиске новых идей, технологий, внедряют их в процесс обучения и воспитания. Умение учиться – ключевое качество специалиста, совершенствоваться необходимо постоянно, отметила эксперт.

По ее словам, обращаться к дефектологу стоит в следующих случаях:

При задержке в развитии

Дефектолог помогает детям, которые отстают в развитии. Например, если малыш не осваивает моторные и двигательные навыки, не понимает и не использует слова, характерные для его возраста.

При проблемах с речью

Консультация нужна в том случае, если ребенок неправильно произносит звуки, например заменяет их, искажает или пропускает, а также испытывает сложности с формированием предложений или пониманием речи.

При отсутствии коммуникаций

Помощь специалиста необходима, если ребенок избегает общения с окружающими, испытывает сложности в установлении контактов или проявляет агрессию.

При сенсорных проблемах

Дефектолог помогает детям, испытывающим чувство дискомфорта от определенных ощущений, например касания или звука. Также внимание специалиста требуется, если малыш испытывает страх, тревогу или стеснительность при общении, что может указывать на более глубокие проблемы.

В системе социальной защиты Москвы работают восемь реабилитационно-образовательных и десять реабилитационных центров, в которых дети и взрослые москвичи с инвалидностью проходят комплексную реабилитацию. Подробнее о работе каждого центра можно узнать на сайте департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.