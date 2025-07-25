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25 июля, 23:00

Шоу-бизнес

Шеф-повар Ивлев не выплатил экс-супруге алименты на сумму 8 млн руб

Шеф-повар Ивлев не выплатил экс-супруге алименты на сумму 8 млн руб

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Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев не выплатил бывшей супруге алименты на дочь на сумму 8 миллионов рублей. Пара рассталась пять лет назад, однако судебные разбирательства продолжаются до сих пор.

Между тем Головинский суд принял решение оставить 12-летнего сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного с матерью. Разбирательство длилось год, однако попытки актера обжаловать решение оказались провальными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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