Москвичи могут записаться на бесплатные спортивные тренировки

Столичные проекты предлагают москвичам почти 80 видов спорта бесплатно. Среди направлений зумба, йога, нейро-фитнес, плавание и теннис. В ледовом комплексе "Звезда" проходят бесплатные тренировки по фигурному катанию для новичков и любителей.

Инструкторы учат правильно скользить и держать равновесие. Для записи необходимо предоставить медицинское заключение и заполнить анкету на месте. Записаться на бесплатные тренировки рядом с домом можно на официальном сайте Московского спорта.

