09 ноября, 10:00

Москвичи могут записаться на бесплатные спортивные тренировки

Соревнования в рамках спартакиады "Мой спортивный район" стартовали в Москве

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице для детей

В Москве стартовал 15-й тур РПЛ сезона 2025–2026

Бесплатные тренировки по 80 дисциплинам доступны москвичам в рамках городского проекта

Москвичей приглашают на бесплатные занятия по настольному теннису

Чемпионка по пауэрлифтингу Кристина Чистякова избила девушку в московском спортклубе

День боевых искусств пройдет в спорткомплексе "Раменки" 8 ноября

Бесплатные занятия по настольному теннису можно посетить в Москве

Столичные проекты предлагают москвичам почти 80 видов спорта бесплатно. Среди направлений зумба, йога, нейро-фитнес, плавание и теннис. В ледовом комплексе "Звезда" проходят бесплатные тренировки по фигурному катанию для новичков и любителей.

Инструкторы учат правильно скользить и держать равновесие. Для записи необходимо предоставить медицинское заключение и заполнить анкету на месте. Записаться на бесплатные тренировки рядом с домом можно на официальном сайте Московского спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

