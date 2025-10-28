Футболист Мостовой получил много звонков с поддержкой после нападения

Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Анна Мейер

Футболист "Зенита" Андрей Мостовой получил много звонков и сообщений с поддержкой в связи с нападением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

"Никто об этом не знал вообще. Вышло вчера утром. Очень много звонков и СМС стал получать, всякие телеканалы звонили, хотели узнать. Но решил сделать так, чтобы ни с кем на связь не выходить", – сказал Мостовой.

Футболист также признался, что получил много поддержки как от членов клуба, так и от людей со стороны.

О задержании злоумышленников, напавших на Мостового и похитивших предпринимателя Сергея Селегеня, стало известно 27 октября. Спортсмена пытались похитить 23 октября возле дома на Вязовой улице, однако довести задуманное до конца злоумышленникам не удалось.

Селегеня подозреваемые украли вечером 25 октября недалеко от магазина на Крестовском острове. Они вынудили его перевести 210 тысяч рублей, а также пытались выманить еще 10 миллионов рублей.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое. Суд уже заключил под стражу четырех обвиняемых в нападении.

По предварительным данным, злоумышленники действовали по указанию пользователя мессенджера Telegram под ником Сатанист. Задержанные сообщили, что предполагаемый заказчик находится за пределами России.