27 октября, 18:01

Происшествия

Суд арестовал четырех обвиняемых в нападении и похищении в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Суд заключил под стражу четырех обвиняемых в нападении на футболиста "Зенита" Андрея Мостового и похищении предпринимателя Сергея Селегеня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, суд решил арестовать Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева на два месяца. Таким образом, они будут находиться в СИЗО до 25 декабря 2025 года.

О задержании злоумышленников, которые напали на футболиста и похитили предпринимателя, стало известно 27 октября.

Выяснилось, что еще 23-го числа фигуранты пытались похитить Мостового возле дома на Вязовой улице, но не смогли довести задуманное до конца. Затем, 25 октября, подозреваемые напали на Селегеня и вынудили его перевести им 210 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовные дела по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое. Позже удалось правоохранителям задержать пятого фигуранта.

