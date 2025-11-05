05 ноября, 23:45Спорт
Развитие инфраструктуры привлекло москвичей к занятиям спортом на улице
Популярность уличного спорта в Москве продолжает расти благодаря активному развитию инфраструктуры. По статистике, треть россиян выбирают занятия на свежем воздухе, отдавая предпочтение спортивной ходьбе, бегу и велосипедным прогулкам.
В столице доступны бесплатные тренировки под руководством профессиональных тренеров в рамках проекта "Спортивные выходные". Занятия проходят на различных площадках, включая Северный и Южный речные вокзалы, технопарк "Сколково" и "Три вокзала. Депо".
