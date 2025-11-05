Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 23:45

Спорт

Развитие инфраструктуры привлекло москвичей к занятиям спортом на улице

Развитие инфраструктуры привлекло москвичей к занятиям спортом на улице

Проект "Мой спортивный район" приглашает горожан на бесплатные тренировки

Москвичи могут записаться на бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Развитие инфраструктуры привлекло москвичей к занятиям спортом на улице

Занятия спортом на свежем воздухе стали популярнее в Москве

Российские игроки в водное поло вернутся на мировые турниры в 2026 году

Москвичам напомнили про бесплатные тренировки программы "Мой спортивный район"

Международная федерация плавания допустила россиян к участию в турнирах с 2026 года

Жители Москвы могут бесплатно тренироваться в спортивных секциях

Жители Москвы могут бесплатно заниматься спортом на сотнях площадок

Популярность уличного спорта в Москве продолжает расти благодаря активному развитию инфраструктуры. По статистике, треть россиян выбирают занятия на свежем воздухе, отдавая предпочтение спортивной ходьбе, бегу и велосипедным прогулкам.

В столице доступны бесплатные тренировки под руководством профессиональных тренеров в рамках проекта "Спортивные выходные". Занятия проходят на различных площадках, включая Северный и Южный речные вокзалы, технопарк "Сколково" и "Три вокзала. Депо".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоЕкатерина ЕфимцеваАнастасия Тареева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика