Москвичам доступны тренировки по свыше 70 видам спорта в рамках городских проектов

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 18:30

Спорт

Тренировки по более 70 видам спорта доступны москвичам в рамках городских проектов. Занятия проходят бесплатно.

Спортивные зоны работают во всех районах города.

На какие активности можно записаться и как это сделать? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

