03 ноября, 18:30Спорт
Москвичам доступны тренировки по свыше 70 видам спорта в рамках городских проектов
Тренировки по более 70 видам спорта доступны москвичам в рамках городских проектов. Занятия проходят бесплатно.
Спортивные зоны работают во всех районах города.
На какие активности можно записаться и как это сделать? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
