Международный турнир по паделу "Москва 2025" завершился в столице

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

В столице завершился международный турнир по паделу "Москва 2025", установивший рекорд по количеству участников. Состязание состоялось в столице уже во второй раз, сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.

"В нем приняли участие 120 спортсменов из 6 стран: России, Испании, Италии, Аргентины, Грузии и Беларуси. Призовой фонд турнира составил 100 тысяч евро", – уточнили в ведомстве.

Среди участников были 23 игрока из топ-100 мирового рейтинга Международной федерации падела (FIP), включая 10 спортсменов из топ-50.

Хедлайнерами турнира стали двукратный чемпион мира Адриан Аллеманди из Аргентины, лучший молодой игрок Европы по версии FIP Энцо Йенсен из Италии, 17-летний двукратный чемпион мира среди юниоров Хуан Самора из Испании и лучшая российская паделистка, занимающая 31-ю строчку мирового рейтинга FIP, Ксения Шарифова.

Соревнования проходили на 2 площадках олимпийского комплекса "Лужники". Центральный корт был размещен в универсальном спортивном зале "Дружба", где состоялись решающие матчи, а игры квалификации и ранних стадий прошли во Дворце тенниса.

Победителями турнира среди мужчин стали Адриан Аллеманди и Аймар Гоньи, среди женщин титул чемпионов завоевали россиянка Ксения Шарифова и испанская спортсменка Марта Борреро.

