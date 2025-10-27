Гимнастка Мельникова получила в подарок три телефона и Лабубу на чемпионате мира

Фото: ТАСС/AP/Dita Alangkara

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала ТАСС, что на чемпионате мира по спортивной гимнастике в индонезийском Джакарте победителям дарили телефоны.

Спортсменка призналась, что у нее их теперь три. Гаджеты она сравнила с теми, что были у американского героя мультфильмов Джимми Нейтрона.

"Не знаю, что с ними делать, наверное, родителям повезу, они разберутся, что делать", – поделилась планами Мельникова.

Также она сообщила, что после первого дня соревнований ей подарили игрушку Лабубу. По словам чемпионки, она спокойно к ней относится.

"Прикольный момент, когда открываешь и не знаешь, какой цвет попадется", – добавила гимнастка.

Мельникова завоевала три медали чемпионата мира в Индонезии. Она показала лучший результат в опорном прыжке, став обладательницей золота. Также одержала победу в финале личного многоборья и выиграла серебряную медаль в упражнениях на брусьях.

