"Лабубу", "пикми" и "переговоры" стали претендентами на звание "Слово года"

Фото: lafufu.art

"Лабубу", "пикми", "патриотизм", "БПЛА" и "переговоры" стали претендентами на звание "Слово года" в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба издательской группы Эксмо-АСТ.

По словам организаторов, проект реализуется в категориях "Гуманитарная сфера", "Техносфера", "Сленг" и "Всенародное слово". В первом направлении отбирались слова, которые отражают настроение общества, основные культурные и социальные тенденции, а также важные гуманитарные процессы, во втором – слова, связанные с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией, в третьем – слова, которые относятся к молодежному и интернет-сленгу, а в четвертом – слова, популярные у интернет-пользователей.

Для "Гуманитарной сферы", "Техносферы" и "Сленга" создали рабочие группы с экспертами в соответствующих областях, каждый из которых предложил в качестве претендентов на звание в своей категории от одного до четырех слов. Кандидатов "Всенародного слова" выдвигали пользователи интернета.

В первом направлении в список потенциальных обладателей звания включили слова "Лабубу", "ИИ", "победа", "цензура" и "переговоры", во втором – "план Ковер", "цифровой рубль" и "национальный мессенджер", в третьем – "окак", "пикми", "слоняра" и "токсик", а в четвертом – "любовь", "кринж" и "тревожность".

Организаторами проекта стали импринт "Лингва", издательство "Мир и Образование" и филологический проект "Скворцовские чтения". Презентация победителя "Слово года" и лидеров направлений пройдет в декабре.

Самыми популярными словами 2024 года были "докс", "скуф", "пикми", "нормис" и "воненизм". В рамках анализа эксперты отобрали запросы к поиску со словами "что такое", "что это" и "что значит" за период с 2015 по 2024 год.

