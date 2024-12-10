Google опубликовала самые популярные запросы в 2024 году

Фото: depositphotos/prykhodov

Информация про избранного президента США Дональда Трампа и британскую принцессу Кейт Миддлтон стали самыми запрашиваемыми в Google в текущем году, следует из данных на сайте компании.

Пользователи также часто искали информацию про прошедшие природные катаклизмы в 2024-м – ураган "Милтон" в США и тайфун в Японии. Третье место, в свою очередь, заняли летние Олимпийские игры в Париже. Причем конфликт на Украине не вошел даже в топ-10 наиболее популярных запросов за этот год.

Среди сферы фильмов самым запрашиваемым стал мультфильм "Головоломка-2" от студий Disney и Pixar. Еще в пятерку запросов вошли "Дэдпул и Росомаха", "Солтберн", "Битлджус-2" и "Дюна: Часть вторая".

Ранее пользователь форума "Двач" Алексей Скуфьин, ставший прообразом мема "скуф", прокомментировал его популярность. По словам пользователя форума, люди в основном вкладывают в мем "скуф" негативный смысл, хотя такое не очень нравится Скуфьину. Он также сказал, что ничего не может поделать с тем, что сокращение от его фамилии стало мемом, поэтому он просто с этим смирился.