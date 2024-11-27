Прообраз скуфа Скуфьин: в основном люди вкладывают в мем негативный смысл

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Люди в основном вкладывают в мем "скуф" негативный смысл, рассказал РИА Новости пользователь форума "Двач" Алексей Скуфьин, ставший прообразом этого мема.

"Вы знаете, я сейчас вам на латыни скажу одну поговорку. Sic transit gloria mundi. Так проходит мирская слава <...> Второе место, значит, второе место <…> Люди, которые упоминают это слово, они обычно в 9 из 10 случаев вкладывают в него негативные коннотации. А мне это как-то не очень нравится", – поделился Скуфьин.

Он также отметил, что ничего не может поделать с тем, что сокращение от его фамилии стало мемом, поэтому он просто с этим смирился.

Мем "скуф" обрел популярность в 2020-е годы. Так называют мужчин старше 35 лет, известных своей неопрятностью, работой без всяких перспектив и консервативными взглядами.

Слово "скуф" занял второе место в экспертном голосовании портала "Грамота.ру", в рамках которого выбиралось слово 2024 года. Из более 400 экспертов из разных городов РФ за него отдали свои голоса 229 специалистов. Первое место у слова "вайб" (256 человек), третье – у "прилета" (124 человека).