"Яндекс" опубликовал список самых популярных слов 2024 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Докс", "скуф", "пикми", "нормис" и "воненизм" стали самыми популярными словами 2024 года, следует из опубликованного исследования компании "Яндекс".

В рамках анализа сотрудники корпорации отобрали запросы к поиску со словами "что такое", "что это" и "что значит" за период с 2015 по 2024 год. Так, три слова из пяти представленных выше обозначают людей.

Например, "скуфами" называют мужчин старше 30 лет, которые не следят за собой, избегают занятий спортом и предпочитают нездоровую пищу. "Пикми" – это девушки, пытающиеся всеми силами заслужить одобрение противоположного пола, а "нормис" – это обычный, ничем не примечательный человек.

Слово "докс", в свою очередь, обычно применяется для поиска конфиденциальной информации в интернете, которую потом используют для шантажа и других незаконных или неэтичных действий. "Воненизм" же произошел от имени южнокорейской певицы Чан Вонен. Слово стало неким трендом на минимализм, самодостаточность и ЗОЖ.

"Яндекс" еще предоставил топ самых запрашиваемых за последние десять лет неологизмов. Так, лидерами этой категории слов стали новое музыкальное направление – фонк, неофициальный вид спорта – квадробика, бьюти-процедура микроблейдинг, а также новые или только пришедшие в Россию предметы, например спиннер и вейп.

Между тем компания Google опубликовала самые популярные запросы в 2024 году. Исходя из списка, информация про избранного президента США Дональда Трампа и британскую принцессу Кейт Миддлтон стали самыми запрашиваемыми в поисковике в текущем году.

Пользователи также часто искали информацию про прошедшие природные катаклизмы в 2024-м – ураган "Милтон" в США и тайфун в Японии. Третье место, в свою очередь, заняли летние Олимпийские игры в Париже. Причем конфликт на Украине не вошел даже в топ-10 наиболее популярных запросов за этот год.